Previsioni Meteo, nuova allerta maltempo: Italia sott’acqua negli ultimi due giorni di Settembre

Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia, che finirà sott’acqua negli ultimi due giorni del mese di Settembre a causa di correnti umide provenienti dall’oceano Atlantico. Già domani, Giovedì 29 Settembre, un nuovo fronte di piogge e temporali colpirà sin dal mattino la Sardegna, la Sicilia, il basso Tirreno tra Campania e Calabria, mentre pioverà anche al Nord sull’Appennino toscano e in Friuli Venezia Giulia, al confine con Slovenia e Croazia. Nel pomeriggio il maltempo si estenderà a tutto il Nord, alla Toscana centrale, al Lazio e in generale a tutta l’Italia tirrenica (vedi mappe dell’immagine a corredo dell’articolo).

Dopodomani, Venerdì 30 Settembre e ultimo giorno del mese, il maltempo insisterà al Nord/Est (Friuli Venezia Giulia su tutti) e lungo tutta l’Italia tirrenica, dalla Toscana alla Calabria, con piogge abbondanti e intense. Al Sud le temperature aumenteranno per un richiamo caldo pre-frontale che riporterà la colonnina di mercurio oltre i +27/+28°C nelle zone joniche; farà freddo invece in Sardegna (dove già oggi le temperature sono sensibilmente inferiori rispetto alle medie del periodo) e al Nord.

Tornerà il bel tempo nel weekend: Sabato 1 e Domenica 2 Ottobre saranno due splendide giornate di sole in tutt'Italia, anche se più fresche per il calo delle temperature atteso al Sud.