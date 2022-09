Previsioni Meteo Lombardia: stabilità e temperature in linea con le medie del periodo

MeteoWeb

“Un promontorio si estende all’Inghilterra e alla Francia con un massimo in superficie di 1025 hPa. Sul Centro-est Europa insiste una saccatura artica che guida alcuni impulsi instabili sui versanti alpini esteri e sui Balcani. Sul Nord Italia e sulla Lombardia i flussi in quota si presentano secchi settentrionali e al suolo un debole gradiente attraverso le Alpi mantiene una ventilazione tra nord ed est in pianura. Le condizioni meteorologiche sulla regione rimangono stabili nei prossimi giorni, a parte maggiore nuvolosità nella giornata di mercoledì dovuta al rientro di aria più fresca e umida da est. Le temperature si mantengono stazionarie e generalmente in linea con le medie del periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Maggiori addensamenti sui settori retici di confine. Tendenza a graduale aumento delle nubi in serata a partire da Est.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: sostanzialmente stazionarie. Minime tra 9 e 14°C; massime tra 21 e 24°C.

Zero termico: stazionario, intorno a 2800 metri ad Ovest, 2400 metri ad Est. In calo in serata a partire dalle retiche orientali.

Venti: deboli in prevalenza da est in pianura e sull’Appennino, moderati da nordovest sulle Alpi.