Previsioni Meteo Veneto: weekend instabile e perturbato

“Dalla sera di sabato e il primo mattino di domenica, tempo instabile/perturbato con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, specie sulla pianura centro-orientale e soprattutto sulla costa, dove non si escludono locali fenomeni più intensi e persistenti con quantitativi anche consistenti/abbondanti. Rinforzi di Scirocco sull’alto Adriatico, venti tesi, localmente e a tratti forti sulla costa, con possibili raffiche.

Una depressione di origine atlantica in spostamento sul nord Italia determinerà una circolazione ciclonica fino agli inizi della prossima settimana determinando fasi di precipitazioni e un rinforzo dei venti in quota da sud-ovest. Sono previste precipitazioni in particolare dalla sera di sabato fino alle prime ore di domenica con fenomeni diffusi e localmente intensi sui settori meridionali e costieri, con rinforzo dei venti di Scirocco sull’alto Adriatico. Seguiranno condizioni di variabilità/instabilità. Martedì ingresso di un nuovo impulso perturbato da nord con ulteriori precipitazioni a carattere diffuso sulla regione e temporaneo calo termico. Mercoledì condizioni di maggiore stabilità con temperature in ripresa“. Queste le previsioni meteo per il Veneto di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio.

Pomeriggio/sera di Sabato 24

Tendenza ad aumento della nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Fino a buona parte del pomeriggio precipitazioni generalmente assenti o al più deboli locali, specie sui settori meridionali della pianura, costieri e sui settori dolomitici più occidentali. Dalla serata probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) di precipitazioni da sparse a diffuse più consistenti sulla pianura centro-orientale e sulla costa, anche a carattere di rovescio e temporale. Quota neve oltre i 2200-2500 m. La fase più intensa è prevista dalla tarda serata, in particolare sui settori meridionali e costieri, dove i rovesci potranno risultare localmente intensi e persistenti. Temperature massime in lieve calo. Nel corso del pomeriggio ingresso e progressivo rinforzo dei venti di Scirocco sulla costa e rinforzo dei venti da nord-est nell’entroterra.

Domenica 25

Cielo: In prevalenza nuvoloso/molto nuvoloso specie nella prima parte della giornata, poi nuvolosità più irregolare con possibili parziali schiarite nel pomeriggio, specie in pianura, che diverranno più ampie in serata.

Precipitazioni: Nella notte fino alle prime ore del mattino precipitazioni diffuse sui settori centro-orientali, in particolare su quelli nord-orientali (probabilità alta 75-100%); altrove precipitazioni generalmente assenti o al più locali sulle zone montane e pedemontane settentrionali. In seguito tendenza ad esaurimento dei fenomeni su costa e pianura limitrofa e probabile ripresa di precipitazioni da locali a sparse su zone montane, pedemontane e interne della pianura fino a parte del pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, in successivo esaurimento. l limite della neve si attesterà intorno ai 2300-2600 m.

Temperature: Minime in generale aumento; massime stazionarie o in aumento in pianura, in generale ripresa sulle zone montane.

Venti: Fino alle prime ore su costa e pianura limitrofa Scirocco teso, a tratti anche forte sui settori meridionali, nell’entroterra venti da nord-est moderati; in seguito in prevalenza da nord-est da moderati a deboli. Dal pomeriggio rotazione dei venti dai quadranti occidentali che risulteranno deboli, a tratti moderati in serata. In quota venti moderati o tesi sud-occidentali.

Mare: Da molto mosso a mosso.

Lunedi 26

Cielo: Permangono condizioni di tempo variabile/instabile con cielo al mattino generalmente poco nuvoloso, dalle ore centrali sviluppo di nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite.

Precipitazioni: Al mattino generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio saranno probabili precipitazioni (probabilità nel complesso medio-alta 50-75%) da locali a sparse a partire dalle zone montane e pedemontane in estensione alla pianura nel tardo pomeriggio/sera. Saranno probabili locali rovesci o temporali. Limite della neve intorno ai 2000/2300 m.

Temperature: Minime in calo, massime senza notevoli variazioni.

Venti: In pianura deboli, a tratti moderati, di direzione variabile. In quota moderati da sud-ovest.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Martedi 27

Tempo ancora variabile/instabile con nuvolosità estesa con probabili precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; quota neve intorno ai 1700/2000 m. Dal tardo pomeriggio/sera tendenza a miglioramento con comparsa di schiarite via via più ampie a partire da ovest. Venti in quota in rinforzo dai quadranti settentrionali. Temperature in generale diminuzione, con minime raggiunte in serata.

Mercoledi 28

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio-alta sulle zone montane nel corso del pomeriggio. Temperature minime in ulteriore calo, massime in aumento. Venti in quota moderati dai quadranti occidentali.