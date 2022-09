Il razzo Artemis al riparo dall’uragano Ian, ma nell’hangar scoppia un incendio

MeteoWeb

Il razzo lunare Artemis I della NASA ha lasciato la rampa di lancio per motivi di sicurezza la scorsa notte, per poi affrontare un’altra emergenza poco dopo essere arrivato al suo rifugio designato.

I membri del team della missione hanno spostato lo stack Artemis I dalla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center (KSC) all’enorme Vehicle Assembly Building (VAB) per proteggerlo dall’uragano Ian, nel caso in cui la tempesta finisse per colpire la Space Coast della Florida.

Il megarazzo ha completato il viaggio di quasi 10 ore al VAB intorno alle 15:15 ora italiana di ieri. Circa 2 ore dopo, un piccolo incendio è scoppiato all’interno dell’edificio. “I dipendenti sono stati evacuati e non ci sono feriti. Il VAB è ignifugo e il veicolo Artemis I non era a rischio,” hanno affermato i funzionari del KSC. Il direttore ha fornito alcuni dettagli in più durante una conferenza stampa: “Mi è stato detto che è stato un quadro elettrico da 40 volt sul muro dell’High Bay 3 a prendere fuoco,” ha spiegato. La causa non è chiara e sotto inchiesta, ha aggiunto, evidenziando che le fiamme non si sono mai avvicinate al razzo.

La missione Artemis e le ipotesi sul lancio

Artemis I utilizzerà un razzo Space Launch System (SLS) per lanciare una capsula Orion senza equipaggio verso la Luna. La NASA sperava di lanciare la missione ieri ma la minaccia dell’uragano Ian ha rovinato il programma.

Il team della missione eseguirà alcuni lavori sullo stack mentre si trova nel VAB. È troppo presto per fare ipotesi su una nuova data di lancio, anche se a questo punto sembra improbabile un liftoff prima di novembre.

“Non lo escluderei, ma sarà difficile,” ha dichiarato Jim Free, amministratore associato dell’Exploration Systems Development Mission Directorate della NASA, durante un briefing, riferendosi a un lancio di ottobre.

Artemis I sarà il primo lancio di SLS e la prima missione del programma Artemis della NASA. Se andrà bene, Artemis II porterà astronauti intorno alla Luna nel 2024 e Artemis III rappresenterà lo storico allunaggio vicino al polo sud lunare, circa un anno dopo.