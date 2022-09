Rischio esondazione del più grande lago del Pakistan: pericolo alluvione

MeteoWeb

Il più grande lago del Pakistan è sul punto di rompere gli argini dopo che i tentativi delle autorità di prosciugarlo in modo controllato sono falliti, ha avvertito un alto funzionario locale. In un ultimo disperato sforzo per evitare una catastrofe, domenica 4 settembre, le autorità hanno aperto una breccia nel lago Manchar, una mossa che hanno riconosciuto potrebbe allontanare fino a 100.000 persone dalle loro case ma salverebbe anche aree densamente popolate dalle inondazioni.

Oggi, tuttavia, il Ministro provinciale per l’irrigazione, Jam Khan Shoro, ha affermato che il tentativo non sta funzionando. “Il livello dell’acqua nel lago Manchar non è sceso”, ha detto del bacino d’acqua dolce nella provincia meridionale del Sindh. La regione produce metà del cibo del Paese, ma il 90% dei suoi raccolti è andato in rovina, mentre interi villaggi sono stati spazzati via dalle inondazioni.

Le piogge monsoniche record e lo scioglimento dei ghiacciai hanno provocato inondazioni che hanno colpito 33 milioni di persone e ucciso almeno 1.314 persone, inclusi 458 bambini, ha comunicato oggi la National Disaster Management Agency del Pakistan in un aggiornamento. Le immagini satellitari hanno mostrato che un terzo del Paese è ora sott’acqua. Da metà giugno sono state danneggiate più di 1,6 milioni di case.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha inviato aiuti oggi, con due aerei dell’UNHCR che sono atterrati nella città portuale meridionale di Karachi, la capitale della provincia del Sindh. Altri due erano attesi nel corso della giornata. Anche un terzo aereo, con l’aiuto del Turkmenistan, è atterrato a Karachi. La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno annunciato 30 milioni di dollari in assistenza umanitaria per le vittime delle inondazioni pakistane e molti altri Paesi stanno prestando soccorso.