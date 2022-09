L’Europa perde il verde lussureggiante, la siccità vista dallo Spazio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una sequenza di immagini ha rivelato come l’Europa si sia prosciugata nei mesi di luglio e agosto quando la completa mancanza di pioggia ha causato una grave siccità. Le immagini catturate dal programma Copernicus dell’Unione Europea, che gestisce la costellazione dei satelliti Sentinel per l’Osservazione della Terra, mostra come vaste regioni in tutta Europa siano passate da un verde intenso al marrone tra il 1 luglio e il 31 agosto.

“Nel 2022, la siccità ha colpito l’intera Europa,” si legge in un tweet di Copernicus.

Le immagini, scattate dal satellite Sentinel 2, rivelano danni significativi alla vegetazione nelle aree del Sud e dell’Est dell’Inghilterra, della Francia settentrionale, vaste aree della Germania, della Polonia e dell’Europa orientale.

Secondo il Global Drought Observatory il 47% dell’Europa è stato considerato in condizioni di allerta ad agosto, il che significa mancanza di umidità del suolo ed effetti negativi sulla vegetazione.

Il livello dell’acqua nei fiumi, compresi il Reno, il Danubio e il Po, è sceso così tanto da imporre la chiusura dei corsi d’acqua al traffico, mentre il clima eccezionalmente caldo e secco ha notevolmente aumentato il rischio di incendi boschivi.