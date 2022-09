Montagna: oggi 15 interventi del Soccorso Alpino in Piemonte

MeteoWeb

Sono stati quindici, oggi, gli interventi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sulle montagne della regione, dei quali i più importanti si sono verificati in Valsesia e in Val Chisone.

In Valsesia è stato recuperato un ferratista bloccato sulla Ferrata della Falconera, nel territorio di Varallo Sesia (Vc). Sul posto sono state inviate due squadre, una da valle e una da monte, che lo hanno raggiunto e calato con manovre alpinistiche fino alla base del sentiero attrezzato e poi accompagnato a piedi a valle.

Sempre in Valsesia un escursionista è rimato bloccato da un dolore a una gamba alla Capanna Margherita, rifugio ad oltre 4.500 metri di quota. A causa delle condizioni meteo avverse, la squadra di soccorso non ha potuto portarlo a valle e dovrà passare la notte nel rifugio. Una situazione analoga alla Capanna Resegotti dove 4 escursionisti hanno chiesto aiuto affermando di non essere in grado di scendere a valle. Sono illesi e attrezzati per trascorrere la notte nel bivacco, dove attenderanno il miglioramento delle condizioni meteo per un recupero tramite elicottero, probabilmente domani mattina.

In Val Chisone, nel Torinese, interventi di soccorso per un cercatore di funghi che ha riportato una sospetta frattura a una caviglia nella zona della Costa di Sea, a San Germano: è stato trasportato con manovre alpinistiche e caricato su un elicottero. Sulla Punta Cristalliera, nel territorio di Roure, un escursionista ha accusato un malore: dopo le prime prestate un tecnico del Soccorso Alpino presente nella zona in attività individuale, è stato trasportato in ospedale dal Servizio Regionale di Elisoccorso.