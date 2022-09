Terremoto: in Liguria riprende lentamente la circolazione dei treni

MeteoWeb

Inizia a ripartire, seppur lentamente, la circolazione ferroviaria, sospesa in via precauzionale dalle ore 15.50, nella tratta Genova-Roncoa verso Milano, Torino e verso Busalla. La linea era stata interrotta dopo il terremoto del tardo pomeriggio di oggi. Si stanno concludendo le verifiche dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi, a seguito delle scosse che hanno interessato il capoluogo ligure.

I tecnici hanno riattivato al momento un binario da Genova a Milano e Torino via Mignanego, entrambi i binari tra Genova e Busalla, l’itinerario Granarolo tra Genova Principe e Ronco Scrivia e tra Genova Brignole e Nervi. Ancora in corso di verifica l’altro binario via Mignanego e le restanti tratte della linea Genova-La Spezia.