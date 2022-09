Terremoto in Messico, la triboluminescenza dopo la forte scossa di oggi | VIDEO e FOTO

MeteoWeb

Dopo la forte scossa di terremoto avvenuta in Messico lo scorso 19 settembre, proseguono le repliche. Le scosse si stanno susseguendo ormai da giorni, anche di forte intensità. Questa mattina, alle 01:16 ora locale (08:16 ora italiana), si è verificata un’altra potente scossa, di magnitudo 6.8. L’epicentro si trova nella zona di Michoacan. I sismografi hanno individuato l’ipocentro a 71km di profondità.

Il terremoto di questa mattina, oltre ad aver fatto nuovi danni, come si può vedere dalla gallery scorrevole in alto, ha prodotto anche triboluminescenza, immortalata nel VIDEO in calce. La triboluminescenza è un fenomeno provocato in alcuni corpi da azioni meccaniche, come sfregamento, rottura o clivaggio. Questo particolare tipo di luminescenza si manifesta in alcuni materiali che emettono parte dell’energia assorbita sotto forma di onde elettromagnetiche.