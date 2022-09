MeteoWeb

Gli Stati Uniti aprono all’asilo per i cittadini russi in fuga dalla patria dopo la chiamata alle armi del Presidente Vladimir Putin. Gli USA sono disposti ad accogliere quei cittadini russi in fuga dalla guerra “impopolare” del Cremlino, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

“Riteniamo che indipendentemente dalla loro nazionalità, possano presentare richieste di asilo che verranno esaminate caso per caso“, ha detto nel briefing con la stampa.