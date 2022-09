Uragano Fiona: landfall sulla costa della Repubblica Dominicana con venti a 150 km/h

MeteoWeb

Dopo il “catastrofico” passaggio su Porto Rico, l’uragano Fiona ha effettuato il landfall sulla costa della Repubblica Dominicana: lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense. “L’occhio dell’uragano Fiona ha toccato terra lungo la costa della Repubblica Dominicana vicino a Boca De Yuma. I venti massimi sostenuti al momento in cui ha toccato terra sono stati stimati a 150 km/h,” hanno affermato gli esperti dell’NHC.

Fiona ha raggiunto la Repubblica Dominicana oggi dopo aver messo fuori uso la rete elettrica e scatenato inondazioni e smottamenti a Porto Rico, dove il governatore ha affermato che il danno è stato “catastrofico“. Non sono stati segnalati decessi, ma le autorità locali hanno affermato che è troppo presto per stimare i danni di una tempesta dovrebbe fare sentite i suoi effetti ancora nelle prossime ore. “È importante che la gente capisca che non è finita,” ha affermato Ernesto Morales, meteorologo del National Weather Service, secondo cui le inondazioni hanno raggiunto “livelli storici“.