L’uragano Ian si avvicina a Cuba: potrebbe colpire la Florida come categoria 4, allerta massima

L’uragano Ian si sta intensificando mentre si avvicina alla punta occidentale di Cuba su una traiettoria che lo porterà a colpire la costa occidentale della Florida come un uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) mercoledì 28 settembre. Si prevede che Ian colpisca la punta occidentale di Cuba come uragano maggiore e poi diventi una tempesta di categoria 4 con venti massimi di 225km/h sulle calde acque del Golfo del Messico, prima di colpire la Florida.

Tampa e St. Petersburg sembrano essere tra i bersagli più probabili per il loro primo impatto diretto di un uragano maggiore dal 1921. “Per favore, considerate seriamente questa tempesta. È una cosa seria. Questa non è un’esercitazione’‘, ha detto il direttore della gestione delle emergenze della contea di Hillsborough, Timothy Dudley, in una conferenza stampa sui preparativi per la tempesta a Tampa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Ian si sta muovendo verso nord-ovest a 20km/h ed è circa 385km a sud-est della punta occidentale di Cuba, con venti sostenuti in aumento fino a 130km/h. Il centro dell’uragano sta passando a ovest delle Isole Cayman, dove il premier Wayne Panton ha affermato che il governo e la sua opposizione stanno lavorando insieme per mantenere le persone il più al sicuro possibile.

Impatti a Cuba dell’uragano Ian

Secondo i media statali, le autorità a Cuba hanno sospeso le lezioni nella provincia di Pinar del Rio, inviato personale medico e di emergenza, pianificato di evacuare 20 comunità “nel più breve tempo possibile” e adottato misure per proteggere il cibo e altre colture nei magazzini. “Cuba si aspetta venti estremi di uragano, anche storm surge pericolosi per la vita e forti piogge”, ha detto all’Associated Press lo specialista senior del National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti Daniel Brown.

L’NHC ha affermato che le aree della costa occidentale di Cuba potrebbero subire uno storm surge (un innalzamento del livello del mare a causa dell’uragano) fino a 4,3 metri nella notte tra oggi e domani, martedì 27 settembre.

Impatti sulla Florida

Ian non persisterà su Cuba, ma rallenterà sul Golfo del Messico, diventando più ampio e più forte, e “avrà il potenziale per produrre impatti significativi da vento e storm surge lungo la costa occidentale della Florida“, ha spiegato l’NHC. Nell’area di Tampa Bay, è previsto uno storm surge fino a 3 metri e 250mm di pioggia, con 380mm in aree isolate. Si tratta di condizioni sufficienti ad inondare le comunità costiere.

Fino a 300.000 persone potrebbero essere evacuate dalle zone basse della sola contea di Hillsborough, ha affermato l’amministratore della contea Bonnie Wise. Alcune di queste evacuazioni sono iniziate lunedì pomeriggio nelle aree più vulnerabili, con scuole e altri luoghi aperti come rifugi. “Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere i nostri residenti. Il tempo è essenziale’‘, ha detto Wise. Gli abitanti si sono messi in fila per ore a Tampa per raccogliere sacchi di sabbia e fare scorte di acqua in bottiglia.

Sono state previste inondazioni improvvise e urbane per gran parte della penisola della Florida. Le allerte coprono le Florida Keys fino al lago Okeechobee. Bob Gualtieri, sceriffo della contea di Pinellas, in Florida, ha dichiarato che, sebbene nessuno sarà costretto ad andarsene, gli ordini di evacuazione “obbligatori” dovrebbero iniziare domani. Le zone da evacuare comprendono tutta la Tampa Bay e i fiumi che la alimentano.

Dichiarato lo stato d’emergenza

Il governatore Ron DeSantis ha dichiarato lo stato d’emergenza in tutto lo stato e ha avvertito che Ian potrebbe colpire vaste aree dello stato, interrompendo l’elettricità e le forniture di carburante quando si sposterà verso nord al largo della Costa del Golfo dello stato. “Abbiamo una tempesta importante che potrebbe finire per essere un uragano di categoria 4”, ha detto DeSantis. “Ciò causerà un’enorme storm surge. Avremo eventi alluvionali. Avremo molti impatti diversi”, ha detto in una conferenza stampa a Tallahassee. DeSantis ha affermato che lo stato ha mobilitato 5.000 soldati della Guardia Nazionale dello stato della Florida, con altri 2.000 in attesa negli stati vicini.

Anche il Presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza, autorizzando il Dipartimento per la sicurezza interna e l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze a coordinare i soccorsi in caso di calamità e fornire assistenza per proteggere vite e proprietà.

L’uragano Ian ha impattato anche sul lancio di Artemis 1, la missione della NASA diretta verso l’orbita lunare.