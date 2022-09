L’impressionante uragano Ian dallo spazio: il VIDEO ripreso dalla ISS

Mentre Cuba subisce già gli effetti dell’uragano Ian, la Florida si prepara a subire l’impatto nelle prossime ore, con effetti previsti molto gravi. L’uragano è impressionante nelle immagini riprese dai 400km di altezza della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Le telecamere montate all’esterno della ISS hanno ripreso lunedì 26 settembre le immagini della tempesta in un video di sette minuti, pubblicato dalla NASA. Nel video (in calce) si può vedere la tempesta mentre si rafforza a sud di Cuba per poi dirigersi verso la Florida. La vista a volo d’uccello sopra l’uragano permette di cogliere i dettagli della vorticosa spirale di nubi.

Secondo gli ultimi bollettini del Centro nazionale uragani (NHC) degli Stati Uniti, nelle prossime ore l’uragano Ian flagellerà le coste del golfo della Florida con possibili alluvioni. L’uragano Ian ha costretto la NASA a riportare il razzo SLS della missione Artemis 1 nell’edificio di assemblaggio, un’operazione della durata complessiva di circa 11 ore.

#HurricaneIan is seen about 260 miles below the space station as the storm was gaining strength south of Cuba and moving toward Florida at around 3pm ET on Monday, Sept 26, 2022. pic.twitter.com/GNef1ptraA

— International Space Station (@Space_Station) September 26, 2022