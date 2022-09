Uragano Ian: slitta il lancio della missione Crew-5 di NASA-SpaceX

MeteoWeb

L’uragano Ian ha rovinato anche i piani della NASA. Dopo aver costretto ad annullare il tentativo di lancio della missione Artemis 1 del 27 settembre, ha influito anche sui piani di lancio della missione Crew-5. NASA e SpaceX hanno deciso di rinviare a non prima del 5 ottobre il lancio dalla Florida con i quattro nuovi astronauti destinati alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Si tratta degli americani Nicole Mann e Josh Cassada della NASA, del giapponese Koichi Wakata della Jaxa e della russa Anna Kikina di Roscosmos.

In caso di ulteriore slittamento, il lancio potrebbe essere ritentato il 7 ottobre, anche se i tecnici della missione stanno valutando la possibilità di altre finestre di lancio per il 6, l’8 e il 9 ottobre. Ulteriori dettagli (inclusa la data di arrivo dell’equipaggio al Kennedy Space Center) verranno definiti nelle prossime ore in base alle condizioni del centro dopo il passaggio dell’uragano.

Al momento la navetta Dragon Endurance è integrata sul razzo Falcon 9, al riparo nell’hangar di SpaceX alla piattaforma di lancio 39A. In base alla partenza della Crew-5 sarà definita anche la data del rientro della missione Crew-4 con l’astronauta Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in modo da lasciare cinque giorni di intervallo per l’avvicendamento degli equipaggi.