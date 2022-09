Uragano Kay, forti venti e piogge: “gravi danni e almeno 3 morti” in Messico

MeteoWeb

L’uragano Kay, di 1ª categoria, è in evoluzione nell’Oceano Pacifico messicano, e la sua ultima posizione segnalata nella notte lo localizzava a 525 km a Sud/Ovest di Manzanillo, al largo dello Stato di Colima. Ieri il Ministro della Protezione civile dello Stato di Guerrero, Roberto Arroyo, ha reso noto che i forti venti e le piogge torrenziali che accompagnano Kay, che potrebbe raggiungere la 2ª categoria nelle prossime ore, hanno causato “gravi danni e almeno 3 morti“.

Il governo del Messico ha reso noto che Kay avanza ad una velocità di 17 km/h in direzione Ovest-Nord/Ovest a 17 km/h, in direzione della Bassa California del Sud con venti a 130 km/h e raffiche a 155 km/h. Le fasce nuvolose che accompagnano l’uragano manterranno condizioni per piogge torrenziali (da 150 a 250 millimetri) negli Stati di Colima, Michoacán, Nayarit e Sinaloa; intensa (da 75 a 150 mm) e di intensità minore in Jalisco, Guerrero e Baja California Sur. Di conseguenza, ha evidenziato il governo, “le precipitazioni generate da questo sistema potranno innalzare il livello di fiumi e torrenti, e provocare esondazioni e allagamenti in aree degli Stati interessati“.