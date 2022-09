Vento forte in Piemonte: raffiche a 90 km/h in montagna, 70 km/h a Torino

MeteoWeb

Una saccatura in discesa dall’Europa centrale verso la penisola italiana sta causando un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali sul Piemonte, con condizioni di foehn estese anche alle zone pianeggianti, con un cielo prevalentemente soleggiato.

Le raffiche hanno raggiunto i 71,6 km/h alla periferia di Torino, alla stazione meteo Alenia di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). A Susa vento a 83,2 km/h, a Sestriere 90 km/h; sul Mottarone (VCO) è stata registrata una raffica a 89,3 km/h. Sul Colle San Bernardo, nel territorio di Garessio (Cuneo) 68,8 km/h.

Secondo le previsioni di Arpa regionale, è previsto un calo delle temperature da oggi. Domenica e lunedì l’allontanamento della saccatura verso la penisola balcanica favorirà un’attenuazione della ventilazione, con cielo generalmente sereno e temperature prossime alla norma del periodo.

