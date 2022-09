Scoperto virus simile a SARS-CoV-2 nei pipistrelli in Russia: è resistente ai vaccini contro il Covid

MeteoWeb

I ricercatori della Washington State University’s Paul G. Allen School for Global Health hanno riportato sulla rivista Plos Pathogens la scoperta di un virus simile a SARS-CoV-2 in un pipistrello in Russia. Il virus è stato chiamato Khosta-2 e sembra essere resistente ai vaccini contro il Covid esistenti.

Sebbene siano stati scoperti centinaia di sarbecovirus, principalmente nei pipistrelli asiatici, la maggior parte non è in grado di infettare le cellule umane: Khosta-2 interagisce invece con lo stesso recettore di ingresso di SARS-CoV-2.

“Abbiamo scoperto che il picco del virus, Khosta-2, poteva infettare cellule simili ai patogeni umani utilizzando gli stessi meccanismi di ingresso, ma era resistente alla neutralizzazione da parte del siero di individui che erano stati vaccinati per SARS-CoV-2. La nostra ricerca dimostra che i sarbecovirus che circolano nella fauna selvatica al di fuori dell’Asia, anche in luoghi come la Russia occidentale, dove è stato trovato il virus Khosta-2, rappresentano una minaccia per la salute globale e per le campagne vaccinali in corso contro il SARS-CoV-2,” ha affermato Michael Letko, autore dello studio.