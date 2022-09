Von der Leyen: “raddoppieremo la nostra capacità antincendio nel 2023”

MeteoWeb

Innanzi a “disastri” climatici che “diventano più frequenti e più intensi, l’Europa avrà bisogno di più capacità. Questo è il motivo per cui oggi posso annunciare che raddoppieremo la nostra capacità antincendio nel prossimo anno. L’Ue acquisterà altri 10 velivoli anfibi leggeri e tre elicotteri da aggiungere alla flotta. Questa è la solidarietà europea in azione“: è quanto ha affermato oggi il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante il discorso sullo Stato dell’Unione alla Plenaria dell’Eurocamera. “Il potere distruttivo del clima estremo è troppo grande per qualsiasi Paese per poterlo combattere da solo. Quest’estate abbiamo inviato aerei dalla Grecia, dalla Svezia e dall’Italia per combattere gli incendi in Francia e Germania“.