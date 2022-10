Allerta Meteo Calabria: codice arancione a Reggio Calabria e provincia

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Multirischi della Calabria, struttura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPACAL), ha diramato un’allerta meteo valida fino a domani.

A causa delle precipitazioni previste nelle prossime ore, è stato previsto un codice arancione a Reggio Calabria e provincia, giallo nel resto della regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: