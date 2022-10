MeteoWeb

La Protezione Civile regionale dell’Emilia Romagna ha diramato l’allerta meteo gialla per vento per la giornata di domani, sabato 22 ottobre. “Prevista ventilazione sudoccidentale, di intensità di burrasca moderata (62-74 km/h) sui rilievi, con ulteriori rinforzi di burrasca forte sui rilievi centro-orientali nel corso della mattina. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio”, si legge nel bollettino.

Segnalate anche “possibili piogge sul crinale appenninico, localmente a carattere di rovescio”.