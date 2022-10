Allerta Meteo, nuova forte ondata di maltempo in arrivo al Sud

MeteoWeb

Dopo il maltempo di ieri e della scorsa notte, oggi è tornato a splendere un sole più che tiepido, quasi estivo nelle Regioni del Sud. Le temperature hanno raggiunto valori molto gradevoli un po’ in tutto il Paese con +27°C a Reggio Calabria, la città più calda d’Italia, ma anche +26°C a Roma, Catania e Cagliari, +25°C a Napoli, Palermo, Firenze, Genova, Messina, Salerno, Trieste, Latina e Trapani. Questo bel tempo, però, almeno al Sud durerà pochissimo.

Domani, Mercoledì 12 Ottobre, inizierà infatti una nuova ondata di maltempo che colpirà in modo particolarmente intenso la Sardegna, dove avremo forti temporali nel corso della giornata. Il nuovo peggioramento sarà molto simile a quello di inizio settimana: piogge e temporali avanzeranno da ovest verso est colpendo dapprima la Sardegna e spostandosi poi sul basso Tirreno verso Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Il “clou” del maltempo sarà nel corso della giornata di Giovedì 13 Ottobre, quando i temporali più intensi si concentreranno su Campania, Calabria e Sicilia estendendosi nel pomeriggio-sera anche su Basilicata e Puglia. La “coda” di questa perturbazione, invece, interesserà il basso Tirreno con forti piogge e temporali su Calabria occidentale e Sicilia settentrionale fino alla mattinata di Venerdì 14, prima del netto miglioramento che riporterà sole (e anche caldo) nel weekend, preludio della nuova Ottobrata che poi per almeno una decina di giorni vedrà un clima anticiclonico, quasi estivo, molto mite e sempre soleggiato in tutto il Paese.

