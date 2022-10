Previsioni Meteo, che mappe! Anticiclone estivo e caldo anomalo tra 15 e 25 Ottobre

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti delle mappe meteo per i prossimi giorni sono davvero clamorosi: dopo una nuova ondata di maltempo che colpirà il Sud Italia nei prossimi due giorni, inizierà un lungo periodo di sole e caldo anomalo grazie all’Anticiclone delle Azzorre che tornerà a distendersi sul Mediterraneo determinando una nuova “Ottobrata“, stavolta più lunga e intensa di quella della scorsa settimana.

L’Anticiclone garantirà bel tempo in tutt’Italia e soprattutto caldo anomalo, con temperature estive soprattutto al Nord dove l’anomalia calda sarà pazzesca: la prossima settimana potrebbero essere battuti molti record storici mensili, in modo particolare sull’arco alpino dove avremo temperature letteralmente estive.

Le persone, così, saranno spinte a tornare al mare, quantomeno in spiaggia, e a gustarsi ogni tipo di attività all’aria aperta: per più di una settimana e almeno per i prossimi due weekend (15-16 e 22-23 Ottobre) il clima in tutt’Italia sarà tipicamente estivo, con soltanto qualche possibile disturbo orografico molto localizzato e in ogni caso lieve. Le temperature, invece, torneranno sui +30°C nelle ore diurne proprio come se fossimo in estate.