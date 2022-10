Allerta Meteo, l’Ottobrata finisce oggi: Domenica torna il maltempo

MeteoWeb

Splende il sole in quasi tutt’Italia in questo sabato di Ottobre: soltanto in Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria occidentale il cielo è coperto da nubi consistenti al punto da oscurare il sole, anche se nel pomeriggio il cielo si è annuvolato anche nel nord della Sardegna.

Nuvolaglia alta e stratiforme invece lungo l’Adriatico e al Sud, ma le temperature sono miti in tutt’Italia, con un’escursione termica minima tra Nord e Sud. La colonnina di mercurio ha raggiunto come valori massimi giornalieri +27°C a Cosenza, +26°C a Mantova, Cremona, Ferrara, Pordenone, Crotone e Benevento, +25°C a Roma, Milano, Palermo, Bologna, Verona, Catania, Padova, Reggio Calabria, Pisa, Cagliari, Modena, Foggia, Lecce, Caserta, Pavia, Lodi, Frosinone e Siena, +24°C a Napoli, Messina, Brescia, Latina, Catanzaro, Avellino e Ancona, +23°C a Torino, Bari, Taranto e Pescara.

Osservando l’ultima immagine satellitare con le fulminazioni, appare evidente l’avanzata del maltempo da ovest con i primi temporali al largo della Sardegna:

Questa situazione di instabilità Mediterranea andrà a rompere il muro dell’Anticiclone delle Azzorre che fino a oggi ha garantito un lungo periodo secco sul Mediterraneo centrale, con la più classica delle “Ottobrate” sull’Italia. Da domani, Domenica 9 Ottobre, tornerà il maltempo nel nostro Paese, con piogge e temporali al Nord/Ovest e nel mar Tirreno, dove si verificheranno i fenomeni più estremi fortunatamente confinati in mare aperto:

Attenzione, però, a possibili isolati forti temporali anche sulla terraferma, al mattino in Costa Azzurra e nel pomeriggio sul trapanese, in Sicilia. Proprio il Sud Italia sarà colpito dai fenomeni più estremi di questa nuova ondata di maltempo, quando dopodomani – Lunedì 10 Ottobre – i forti temporali si estenderanno a Sicilia, Calabria, Campania e Puglia con nubifragi, grandinate e trombe d’aria.

Sarà l’inizio di una nuova fase piovosa, umida e instabile che proseguirà per tutta la settimana entrante. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: