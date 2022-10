Allerta Meteo in Sicilia, attenzione ai temporali di oggi pomeriggio

MeteoWeb

Non solo splende il sole, quasi completamente indisturbato, ma fa anche caldo in queste ore al Sud Italia e in modo particolare in Sicilia, dove la colonnina di mercurio stamani ha raggiunto i +28/+29°C in alcune località e, più diffusamente, i +26/+27°C.

Proprio queste temperature così elevate innescheranno a breve temporali convettivi nelle zone interne dell’isola: si tratta dei tipici temporali di calore pomeridiani, generati non da una perturbazione o un fronte temporalesco ma proprio dal calore del suolo che riscalda i bassi strati dell’atmosfera creando nubi temporalesche provocate da vere e proprie bolle calde che risalgono dal suolo verso l’alto e, ad una certa altezza, condensano in vapore acqueo dando vita a veri e propri cumulonembi temporaleschi.

