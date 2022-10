Alluvione nel Cosentino, “situazione disastrosa” a Tortora: “non uscite di casa”

MeteoWeb

Situazione critica per il maltempo sull’Alto Tirreno cosentino: particolarmente colpita Tortora, dove un violento nubifragio ha provocato numerosi disagi, frane, strade allagate, auto bloccate.

Il sindaco Antonio Iorio ha chiuso le scuole per la giornata di oggi e ha invitato tutti i cittadini alla massima attenzione. Il primo cittadino ha anche lanciato un appello alla cittadinanza: “C’è una situazione disastrosa, soprattutto in zona centro storico: sono state coinvolte auto, abbattuti alberi, così come è stata causata la formazione di detriti“. “Un quadro bruttissimo. L’appello che facciamo alla popolazione va nella direzione di vietare qualsiasi tipo di spostamento e di non percorrere per nessun motivo la strada provinciale che collega la zona marina allo stesso centro storico perché la viabilità è ostruita che costituiscono un serio pericolo. Chiunque avesse necessità di spostarsi è pregato di contattarci ai nostri uffici o chiamare il 115. Non uscite di casa, è pericoloso“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: