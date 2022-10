Notte di violento maltempo al Sud Italia: frane e allagamenti a Maratea, nel Cosentino e nel Salento

MeteoWeb

Notte di violento maltempo al Sud Italia: dopo le alluvioni che ieri hanno colpito la Sicilia tra Trapani e Sciacca, nubifragi hanno interessato il resto del meridione provocando danni a disagi in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

La pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato frane e allagamenti a Maratea (Potenza), dove, oggi resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Numerosi sono stati gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco anche per liberare le strade dal fango e da alberi caduti. Il sindaco Daniele Stoppelli ha evidenziato che “si sono verificati allagamenti e disagi in tante case dei nostri concittadini in particolare nelle frazioni di Marina e Castrocucco“, al confine con la Calabria, con la conseguente chiusura di alcune strade, tra le quali la Ss 18 Tirrena Inferiore. Oggi “sarà necessaria una ricognizione per comprendere i danni prodotti dalla pioggia copiosa e programmare gli interventi adeguati,” ha concluso il primo cittadino.

Situazione critica anche sull’Alto Tirreno cosentino dove il maltempo ha causato diversi danni. Situazione grave a Tortora, dove un violento nubifragio ha provocato numerosi disagi, frane, strade allagate, auto bloccate. Disagi anche a Praia a Mare. Fanghi e detriti anche a Santa Maria del Cedro.

Disagi anche nel territorio provinciale di Lecce per il nubifragio del tardo pomeriggio di ieri: una quarantina gli interventi effettuati, 80 quelli in coda. In entrambi i casi non ci sono state persone coinvolte.

