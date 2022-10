Alluvione a Mazara del Vallo, il sindaco: “chiederemo lo stato di calamità”

MeteoWeb

A seguito dei danni provocati dal maltempo a Mazara del Vallo (Trapani), l’amministrazione comunale ha messo a disposizione una mail e numeri telefonici del comando di Polizia municipale cui rivolgersi per segnalare i danni: comandopoliziamunicipale@comune.mazaradelvallo.tp.it – Telefoni: 0923671 777/ 778 finale – Cellulare 3336192016.

“Eventi di questo tipo sono purtroppo ormai diffusi, e dopo aver generato allagamenti e danni a Trapani, Erice e Valderice adesso hanno colpito anche la zona di Mazara, Campobello e Castelvetrano. Il problema non sono i tombini, ma la condotta inadeguata a sopportare la quantità di acqua che cade così forte ed in gran quantità in così poco tempo,” ha affermato il sindaco Salvatore Quinci. “Fin dal primo pomeriggio abbiamo diffuso l’aggiornamento dell’allerta arancione pervenutaci dalla Protezione civile. Abbiamo allertato il servizio di reperibilità ma non è bastato. Anche se gli interventi hanno limitato ulteriori allagamenti e peggioramenti. Troppo forte la furia dell’acqua e troppo fragile il nostro sistema di condotta fognaria, Con il personale ed il dirigente del settore tecnico oltre ai primi interventi abbiamo effettuato una ricognizione nel territorio. Gli allagamenti sono ora rientrati e le strade ora tutte percorribili“. “Già nelle prossime ore chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità per chiedere il ristoro economico dei danni pubblici e privati provocati dal maltempo,” ha annunciato il primo cittadino.