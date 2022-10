Maltempo, Sicilia flagellata: bus si ribalta sulla Palermo-Sciacca, a Mazara del Vallo allagato anche l’ospedale | FOTO

MeteoWeb

Settembre si è congedato con un’ondata di maltempo sull’Italia, a causa della perturbazione atlantica che ha portato piogge intense, danni e disagi. Oggi le criticità riguarderanno le regioni meridionali e nuovamente la Sicilia, dove si attarderanno gli ultimi effetti della perturbazione con fenomeni che potrebbero essere ancora di forte intensità.

Situazione critica ieri a Mazara del Vallo: si sono formati fiumi d’acqua per le strade e gli allagamenti hanno interessato anche il Pronto soccorso dell’ospedale.

Il maltempo ha provocato anche un incidente: il ribaltamento dell’autobus avvenuto ieri sera sulla SS624 Palermo-Sciacca tra Santa Margherita e Poggioreale sarebbe stato causato da “allagamento stradale, fanghiglia pietre e tronchi sull’asfalto“, secondo la Protezione civile siciliana. “Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l’intervento di Anas, Vigili del fuoco e Carabinieri. I nostri volontari pure attivati sul posto. I passeggeri sono stati tratti in salvo e rientrati,” è stato precisato.

Il mezzo è ancora nella scarpata sottostante alla strada “fondovalle” Palermo-Sciacca. Tre persone, rimaste lievemente ferite, sono state refertate e poi dimesse ieri sera dall’ospedale di Sciacca. Il bus partito da Ribera (AG) e diretto a Palermo, ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si è ribaltato su una fiancata. Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. Il mezzo verrà rimosso nelle prossime ore.

