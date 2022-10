Maltempo Calabria, alluvione a Tortora: “ripristinata la viabilità”

MeteoWeb

L’alluvione che nella notte ha colpito Tortora, in provincia di Cosenza, ha provocato gravi danni, con allagamenti, smottamenti e colate di acqua e fango. I lavori per il ripristino della viabilità hanno dato i loro frutti, secondo quanto comunicato da Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza.

“Con prontezza e perizia, i tecnici e gli operatori della Provincia di Cosenza hanno rimosso il fango lungo la strada provinciale numero 2, nel territorio del Comune di Tortora, e hanno ripristinato la viabilità nei tratti resi impraticabili dal violento temporale che aveva colpito l’Alto Tirreno cosentino. Altri interventi sono stati effettuati per garantire la regolare circolazione dei veicoli“, si legge in una nota di Succurro.

“Ho sentito – spiega Succurro – il sindaco di Tortora, Antonio Iorio, che ho informato e rassicurato rispetto ai lavori eseguiti nelle ultime ore. Da mesi la Provincia di Cosenza lavora in maniera capillare sulla prevenzione, per evitare, con l’accurata pulizia di canali e cunette, che possano verificarsi problemi di viabilità lungo le strade provinciali, dato che il territorio è soggetto a frane e smottamenti per le condizioni di elevato rischio idrogeologico. Assicuriamo la presenza costante delle squadre di intervento e – conclude Succurro – non facciamo mai mancare il dovuto sostegno ai sindaci e ai cittadini”.