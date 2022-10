Alluvione nel Trapanese: Vigili del Fuoco salvano persone sui tetti e alunni bloccati nelle scuole | FOTO

MeteoWeb

Grande lavoro per i soccorritori e le forze dell’ordine a seguito dell’alluvione che ha travolto diverse località del Trapanese. Esondati i torrenti Verderame e Baiata. Da stamattina, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per prestare soccorso nelle aree più colpite, eseguendo oltre 30 interventi.

“Maggiori criticità a Salina Grande, Marausa, Rilievo e Guarrato: soccorse persone sui tetti delle case e alunni bloccati nelle scuole allagate. Giunti rinforzi da Palermo, Caltanissetta e Catania”, scrivono i Vigili del Fuoco su Twitter, pubblicando le foto della gallery scorrevole in alto.

Adesso la situazione meteo è in miglioramento e l’acqua ha cominciato a defluire. Problemi per il maltempo anche nell’Agrigentino, dove 18 escursionisti in bicicletta sono rimasti impantanati in un’area impervia della riserva di punta Bianca, a Sciacca. In loro soccorso, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco.

Alluvione a Salinagrande: famiglie soccorse dai Carabinieri

Il maltempo che si è abbattuto sulla zona di Trapani ha provocato l’esondazione del fiume Verderame, le cui acque hanno allagato la frazione di Salinagrande, vicino alla Provinciale 21. I Carabinieri, che erano in zona per verificare la situazione, sono intervenuti in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case e aiutando gli abitanti a mettersi in salvo.

