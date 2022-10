Maltempo, alluvione a Trapani: si rompe un argine, Salinagrande finisce sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il violento nubifragio che si è abbattuto stamani su Trapani scaricando oltre 90mm di pioggia in poco tempo sulla città della Sicilia occidentale, ha provocato un’alluvione a Salinagrande, nella periferia meridionale della città. In una zona pianeggiante, il torrente Verderame ha rotto gli argini e ha allagato il centro abitato. Sul posto sono in corso i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri: l’acqua ha raggiunto un metro di altezza.

Le forze dell’ordine sono intervenute in aiuto di alcune famiglie in difficoltà raggiungendo le loro case ed aiutandole a mettersi in salvo.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, la situazione è critica.

