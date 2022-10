Meteo: vicino all’Antartide la tempesta più profonda mai registrata sulla Terra

MeteoWeb

Le tempeste di media latitudine possono presentarsi in un’ampia varietà di dimensioni. Per la sua formazione è necessario un ambiente baroclino, una regione in cui sono presenti forti contrasti di temperatura e densità tra le masse d’aria, tipici alle medie latitudini. In condizioni di forti gradienti termici, si possono formare nel getto polare onde molto veloci ed energetiche che danno origine a tempeste molto profonde.

Il 17 ottobre davanti all’Antartide è stata localizzata una potente bassa pressione, che è diventata la più profonda che sia stata registrata sulla Terra, riporta il divulgatore Víctor González su “Tiempo”. “Questa enorme tempesta si è approfondita in un’area di estrema instabilità baroclina, favorita in parte dall’incontro tra le masse d’aria temperata presenti alle medie latitudini con l’aria gelida che ancora scende dall’Antartide attraverso la piattaforma di ghiaccio marino”, ha spiegato González.

Lunedì 17 ottobre, “i modelli hanno collocato la sua pressione centrale tra 895hPa e 910hPa, cifre che superano di gran lunga il precedente record di pressione atmosferica in una tempesta: la tempesta Braer, nel Nord Atlantico nel 1993, con 914 hPa”, scrive ancora l’esperto.

I dati che possono confermare il record di questa tempesta

“Nell’emisfero australe, il record è ancora più significativo, dal momento che il dato di pressione più basso registrato è stato di 919hPa nel 1976. Il 17 ottobre 2022, nella vicina isola di Thurston (Antartide), a poche centinaia di chilometri dal centro della bassa pressione, la pressione ha raggiunto i 915hPa presso la stazione automatica dell’isola e infine, il Servizio meteorologico nazionale dell’Argentina, in uno dei suoi bollettini meteorologici marini, ha collocato la pressione minima del sistema a 905hPa al momento dell’emissione del bollettino, mentre altre analisi hanno corroborato il dato con valori compresi tra 899hPa e 906hPa”, ha spiegato González.

“Questo è un record assoluto indubbio per un ciclone extratropicale, almeno da quando sono disponibili i record di pressione atmosferica, e dà un’idea delle condizioni uniche esistenti nell’emisfero australe al momento, con una circolazione polare straordinariamente forte. È anche sorprendente che il record precedente sia stato battuto di circa 10hPa, una differenza davvero notevole. Questi valori di pressione sono rari anche nei cicloni tropicali, dove solo i super tifoni più violenti e i grandi uragani riescono a raggiungerli”, ha aggiunto.

Onde alte come edifici a sei piani

“Contrariamente a quanto può sembrare, i venti in questo sistema non sono stati da record. Il gradiente di pressione, sebbene immenso, non è maggiore di quanto accaduto in altre tempeste estreme o intensi cicloni tropicali a causa delle grandi dimensioni di questo sistema. Tuttavia ha generato raffiche di vento da uragano di oltre 150km/h su aree incredibilmente grandi”, evidenzia l’esperto.

“L’estensione di questi venti da uragano ha coperto un’area molto più ampia di quella di un violento ciclone tropicale come Ian e la tempesta generata ha coperto una regione più ampia di quella di qualsiasi altra tempesta”.

“Queste condizioni di vento hanno dato origine a una tempesta marittima con un’altezza d’onda significativa compresa tra 10 e 15 metri secondo modelli di previsione delle onde. Tuttavia, è stato limitato dalla presenza della piattaforma di ghiaccio stagionale, che nelle ultime settimane ha raggiunto la sua massima estensione in Antartide e che, con l’avanzare della primavera e l’impatto di queste tempeste, inizia il suo ritiro”, conclude González.

Aunque parece una simple borrasca frente a la Antártida, está haciendo historia. Podría tratarse de la más profunda registrada en el planeta Tierra si se confirman las estimaciones. Su presión es de unos 899 hPa, inédito en una borrasca. Una caída >10% de la presión atmosférica pic.twitter.com/GzWyltWFxx — Víctor M. González (@gdvictorm) October 17, 2022