Moria di cetacei in Nuova Zelanda: arenati 250 globicefali

Circa 250 globicefali, chiamati anche delfini pilota o balena pilota, sono morti dopo essersi arenati a nord-ovest dell’isola di Chatham, a circa 840 chilometri a est della Nuova Zelanda. Lo hanno annunciato oggi il Dipartimento per la Conservazione della Nuova Zelanda e l’organizzazione ambientalista Project Jonah. Molti dei delfini erano già morti quando sono stati scoperti.

Gli spiaggiamenti di cetacei non sono rari in questo arcipelago. Poco più di due settimane fa, circa 200 delfini pilota sono morti su una spiaggia della Tasmania, in Australia. Nel 1918, un maxi spiaggiamento ha visto morire oltre 1.000 animali che erano rimasti bloccati nella zona. In Nuova Zelanda, circa 300 animali si arenano ogni anno secondo i dati ufficiali.

Le cause di questi spiaggiamenti non sono del tutto note. I ricercatori hanno suggerito che potrebbero essere causati da gruppi di cetacei che si allontanano dopo essersi nutriti troppo vicino alla riva. Questi globicefali, che possono misurare fino a sei metri, essendo animali molto socievoli, possono seguire i membri del loro gruppo che si perdono e si trovano in pericolo.