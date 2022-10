Australia, “nessuna nuova estinzione”: il governo in difesa delle specie autoctone minacciate

MeteoWeb

Il “Piano d’azione per le specie minacciate: verso l’estinzione zero” del governo australiano, delinea alcuni obiettivi molto ambiziosi. Tra questi, la prevenzione di qualsiasi nuova estinzione di animali o piante autoctone. Il piano identifica 110 specie animali e vegetali e 20 comunità ecologiche come priorità, individuate da scienziati indipendenti.

“Sulla base del contributo di ricercatori ed esperti della comunità, [l’elenco delle priorità] guiderà le azioni di recupero che andranno a beneficio di un’ampia gamma di specie minacciate e dei loro habitat“, ha affermato Tanya Plibersek, membro della Camera dei Rappresentanti.

Per proteggere le specie minacciate dall’estinzione, il governo spenderà 224,5 milioni di dollari per il programma Saving Native Species. Il piano d’azione decennale include anche misure per conservare e proteggere almeno il 30% della massa terrestre australiana. “Questi sono gli obiettivi più forti che abbiamo mai visto“, ha affermato Plibersek. “Non eviterò problemi difficili né accetterò il declino ambientale e l’estinzione come inevitabili“.

Plibersek ha riconosciuto il terribile declino degli animali, delle piante e degli ecosistemi unici del paese, come evidenziato nel recente rapporto sullo stato dell’ambiente. Secondo il rapporto, l’ambiente dell’Australia è malato e peggiora a causa degli effetti combinati del cambiamento climatico, dell’inquinamento, del disboscamento e l’estrazione mineraria ha un pedaggio pericoloso. “La necessità di agire non è mai stata così grande“, ha affermato Plibersek. “Il nostro approccio attuale non ha funzionato. L’Australia è la capitale mondiale dell’estinzione dei mammiferi. Se continuiamo a fare quello che abbiamo fatto, continueremo a ottenere gli stessi risultati“.

Nuovi elenchi di specie a rischio estinzione

Nell’elenco delle specie a rischio estinzione, ne sono state aggiunte 20, tra specie animali e vegetali, e tre comunità ecologiche minacciate. Molte di queste specie sono state gravemente colpite dagli incendi boschivi del 2019/2020. “La nostra fauna nativa continua a essere minacciata dai cambiamenti climatici, dai disastri naturali, dai predatori selvatici e dall’attività umana“, ha Plibersek. “Gli incendi boschivi dell’estate nera in particolare hanno visto risultati devastanti per molte specie. Siamo determinati a dare alla fauna selvatica una possibilità migliore. Elencare le specie come minacciate dalla legge ambientale nazionale è un passo fondamentale nella protezione delle specie e degli habitat che necessitano di un aiuto urgente“.

Dei 20 elenchi aggiornati, 15 specie e tre comunità ecologiche sono state aggiunte all’elenco delle specie minacciate della legge sulla protezione dell’ambiente e la conservazione della biodiversità. Quattro specie sono state aggiornate a una categoria di minaccia superiore e una specie mantiene la sua attuale categoria di minaccia.