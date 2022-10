Australia: il lago Eyre Basin minacciato da 831 pozzi di petrolio e gas

MeteoWeb

Lago Eyre Basin minacciato da 831 pozzi di petrolio e gas. Un recente studio, condotto dai ricercatori australiani Richard Kingsford e Amy Walburn, ha preso in esame la produzione e l’esplorazione attuali e future di petrolio e gas nelle pianure alluvionali del bacino del lago Eyre. “Abbiamo trovato 831 pozzi di petrolio e gas in tutto il bacino e questo numero è destinato a crescere – spiega lo stesso Kingsford -. Inoltre, la legislazione statale e del Commonwealth ha in gran parte fallito nel controllare questo sviluppo”.

I governi statali e nazionali stanno promuovendo un massiccio sviluppo del gas per rilanciare l’economia australiana. Ma questo, secondo i ricercatori, rischia di danneggiare in modo significativo il bacino del lago Eyre e i suoi fiumi.

Il lago Eyre, una preziosa meraviglia naturale

Il bacino del lago Eyre è probabilmente l’ultimo grande sistema fluviale a flusso libero sulla Terra, il che significa che nessuna grande diga o deviazione dell’irrigazione argina il flusso dei fiumi. I fiumi più grandi che alimentano il bacino – Diamantina, Georgina e Cooper – hanno origine nel Queensland occidentale e sfociano nell’Australia meridionale dove defluiscono nel Kathi Thanda-Lake Eyre.

Mentre si snodano verso sud, i fiumi sezionano deserti e inondano pianure alluvionali, laghi e zone umide, comprese 33 zone umide di importanza nazionale. Questo fenomeno naturale si verifica da millenni. Supporta incredibili boom naturali di piante, pesci e uccelli, così come il turismo e il pascolo del bestiame. Ma la nuova ricerca mostra che lo sviluppo di petrolio e gas minaccia questa preziosa meraviglia naturale.

La crescita futura dei pozzi petroliferi

L’analisi ha utilizzato le immagini satellitari per mappare le posizioni dello sviluppo di petrolio e gas nel bacino del lago Eyre da quando i primi pozzi petroliferi furono creati alla fine degli anni ’50. “Abbiamo scoperto che 831 pozzi di produzione ed esplorazione di petrolio e gas esistono nelle pianure alluvionali del bacino del lago Eyre, quasi il 99% dei quali nelle pianure alluvionali di Cooper Creek. I pozzi vanno sotto il fiume e le sue pianure alluvionali nel geologico Cooper Basin, considerato il più importante giacimento di petrolio e gas naturale a terra in Australia“, spiega il ricercatore.

“La nostra ricerca mostra anche quanto velocemente crescerà l’estrazione di petrolio e gas nel bacino del lago Eyre. Abbiamo identificato approvazioni o domande di licenza che coprono 4,5 milioni di ettari di pianure alluvionali nel bacino del lago Eyre, nell’Australia meridionale e nel Queensland“, prosegue.

Il fracking

Il CSIRO ha recentemente esaminato possibili scenari da 1.000 a 1.500 pozzi di gas non convenzionali aggiuntivi nel Cooper Basin nei prossimi 50 anni. Prevedeva che questi pozzi sarebbero stati costruiti su “rilievi” – aree occupate da attrezzature o strutture minerarie – a circa 4 chilometri di distanza l’una dall’altra. In genere accedono al gas utilizzando la perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica o il fracking.

Il fracking è il processo di estrazione del cosiddetto “gas non convenzionale”. Implica l’uso di acqua e sostanze chimiche per fratturare rocce profonde per estrarre il gas. Quest’acqua inquinata, nota per essere tossica per i pesci , viene riportata in superficie e immagazzinata in dighe.

“Due località su cui ci siamo concentrati erano nell’Australia meridionale, presso il sito protetto di Coongie Lakes, elencato da Ramsar , che è stato riconosciuto come significativo a livello internazionale nel 1987. L’altro sito era nella regione del canale del Queensland, sempre sulla pianura alluvionale di Cooper. In totale, nei siti di Coongie Lakes, abbiamo riscontrato un aumento di tre volte dei pozzi: da 95 nel 1987 a 296 l’anno scorso. Abbiamo anche individuato 869 chilometri di strade e 316 ettari di pozzi di stoccaggio, come quelli che trattengono l’acqua. Alcune di queste dighe potrebbero potenzialmente trattenere l’acqua di fracking inquinata e essere sommerse dalle inondazioni, in particolare a Coongie Lakes”, spiega Kingsford.