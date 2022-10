Cagliari, crolla l’Aula magna dell’Università: “non c’era nessuno, un miracolo”

MeteoWeb

Confermata l’assenza di persone all’interno dell’edificio dell’Università di Cagliari crollato ieri notte. Sul posto, oltre ai soccorritori, il rettore e il sindaco di Cagliari. Intorno alle 22 è collassato lo stabile che ospitava l’Aula magna dell’ex facoltà di Geologia dove si tenevano fino a ieri lezioni di Lingue.

“Nell’edificio non c’era nessuno“, ha assicurato il rettore Francesco Mola. “Facciamo verifiche periodicamente sui nostri oltre 300mila metri quadri di patrimonio – ha aggiunto – bisogna capire quali siano state le cause del crollo“. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte, con l’ausilio dei cani e dei droni delle squadre Usar, Urban search and rescue, specializzate nelle ricerche.

Gli studenti universitari hanno frequentato fino al tardo pomeriggio quelle aule e intorno alle 20 l’addetta alla vigilanza in servizio ha effettuato l’ultimo giro di verifiche nella palazzina. Due ore dopo il crollo.

Sul posto anche il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che ha voluto assicurarsi di persona che non ci fossero studenti o docenti coinvolti dal crollo: “E’ stato un miracolo che all’interno non ci fosse nessuno“.