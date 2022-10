Troppo caldo a Bologna: posticipata l’accensione dei termosifoni

MeteoWeb

A Bologna, i termosifoni si accenderanno da mercoledì 2 novembre. E’ stata infatti firmata l’ordinanza che riduce il periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento, posticipandone l’accensione al 2 novembre.

La decisione, che fa slittare di dieci giorni la data inizialmente prevista, è stata adottata in particolare viste le temperature registrate a Bologna dalle stazioni meteorologiche, sensibilmente al di sopra della media stagionale. Sono esclusi dalla disposizione: ospedali, cliniche o case di cura, strutture protette e altri servizi sociali pubblici; scuole materne e asili nido; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi legati ad esigenze tecnologiche o di produzione; piscine e saune; sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali.