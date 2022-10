Caldo eccezionale in Europa: +29°C in Germania e +27°C in Svizzera, nuovi record

MeteoWeb

Il dominio dell’anticiclone africano ha trasformato il mese di ottobre in un mese estivo non solo sul Mediterraneo e sull’Italia ma praticamente in quasi tutta l’Europa. Per esempio, la Francia potrebbe battere il suo record di caldo per ottobre, mentre tante località hanno riscritto i loro record di temperatura durante questo periodo di clima eccezionalmente mite.

Ieri, venerdì 28 ottobre, la Germania ha raggiunto +28,7°C a Mullheim e +27,8°C a Friburgo, quando ormai siamo ad un passo dal mese di novembre. Sono stati battuti alcuni record mensili tra cui +21,8°C a Zinnwald-Georgenfeld (877 metri). Temperature da capogiro anche in Svizzera con +27,4°C a Delemont. Oltre +24°C, invece, in Polonia.

Il caldo anomalo si riflette anche sulle temperature notturne, infatti la notte appena trascorsa si è rivelata molto mite. In Germania, temperatura minima impressionante di +17,2°C a Hohenpeißenberg (977 metri!), un nuovo record per ottobre (dati dal 1879) e superiore alla media estiva. Record anche a Freudenstadt (797 metri) con +16,8°C.