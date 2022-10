Meteo: Francia verso il record di caldo per il mese di ottobre

MeteoWeb

Un poderoso ruggito dell’anticiclone africano sta portando temperature eccezionalmente alte per questo periodo dell’anno su buona parte dell’Europa. Oggi in Italia, sono state toccate punte di +34°C sulle isole maggiori. Come altri Paesi, anche la Francia sta vivendo un mese di ottobre dalle temperature eccezionalmente miti, incluso a Parigi.

Intervistata dall’agenzia France Presse, la direttrice di Météo France, Christine Berne, dichiara che questo mese di ottobre 2022 “sarà senza dubbio un mese di record in termini di caldo“, con una temperatura media attesa tra i +16,8°C e i +17,3°C, molto al di sopra del precedente record del 2021, pari a +16,3°C, ha precisato.

Per gli esperti di Chaîne Météo, quello del 2022 sarà addirittura “il mese di ottobre più caldo mai registrato in Francia dal 1945″.