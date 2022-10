Caldo record in Europa: giornata ‘folle’ anche in Francia

MeteoWeb

Grazie all’anticiclone africano l’Europa sta vivendo un mese di ottobre con temperature estive. Numerosi i record di caldo raggiunti e superati in questi giorni.

Oggi in Francia è stata un’altra ‘folle’ giornata di caldo, con 33.3°C a Lomnè, record mensile a Lammenezan, con 30.3°C, a 640m slm. Sono ben 10 i record mensili battuti e 13 le stazioni che hanno registrato temperature superiori a 30°C. In Belgio il 29 ottobre non si erano mai raggiunti i 25°C toccati oggi a Bruxelles, e mai in Olanda i 24°C.