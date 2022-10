Canada, nuova premier chiede scusa ai non vaccinati per discriminazioni

MeteoWeb

La nuova premier canadese Danielle Smith ha riferito che sta lavorando a un piano per graziare i cittadini multati o arrestati per aver infranto i protocolli anti Covid. Si è scusata con i canadesi non vaccinati che hanno subito “discriminazione“.

“Sono profondamente dispiaciuta per chiunque sia stato inappropriatamente sottoposto a discriminazione a causa del vaccino“. E’ quanto dichiarato sabato da Danielle Smith. “Sono profondamente dispiaciuta per qualsiasi dipendente del governo che è stato licenziato dal lavoro a causa del suo stato di vaccinazione e darò loro il benvenuto se vogliono tornare“.

Il discorso di Smith è la prima occasione in cui un leader di una provincia canadese si scusa per aver discriminato i non vaccinati, secondo Rebel News. Il Canada ha applicato alcune delle legge anti Covid più severe al mondo. Tra queste il rendere obbligatorie le vaccinazioni nei luoghi di lavoro regolamentati a livello federale. O ancora chiudere le attività per mesi. E persino arrestare i cittadini se fossero stati trovati a violare i protocolli di blocco.

La Smith ha pronunciato un discorso all’assemblea generale annuale dello United Conservative Party sabato e ha detto ai media che sta valutando la possibilità di graziare tutti coloro che sono stati arrestate o multate per aver infranto gli ordini di blocco, e per non essersi vaccinati.