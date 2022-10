Chi è Gilberto Pichetto Fratin, il nuovo Ministro dell’Ambiente

MeteoWeb

Terminata nel Salone delle Feste del Quirinale la cerimonia di giuramento del nuovo Governo Meloni, a questo punto entra in carica a tutti gli effetti.

Gilberto Pichetto Fratin, classe 1954, è il nuovo Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Eredita da Roberto Cingolani uno dei dossier più impegnativi.

Pichetto Fratin, viene da Veglio, piccolo borgo in provincia di Biella, economista di formazione, commercialista e insegnante di professione. Laureato in Economia e Commercio all’Università degli studi di Torino, ex senatore, vice di Giorgetti allo Sviluppo economico, è un nome noto della politica piemontese, ma poco conosciuto ai non addetti ai lavori, ha una lunga gavetta politica alle spalle, ed è stato l’uomo che in questi mesi, nel governo Draghi, ha tenuto i rapporti con le categorie economiche. Ha seguito i dossier legati al settore automotive, al commercio e alle politiche industriali.

E’ un uomo dei conti, e ha sempre svolto attività professionale come consulente d’impresa nel ramo societario, fiscale, per imprese e professionisti.