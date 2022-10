Mediaset chiude in anticipo “Fuori dal coro” di Mario Giordano

MeteoWeb

Rischio chiusura anticipata per il programma “Fuori dal coro” di Mario Giordano. Mediaset avrebbe deciso di mettere in pausa la trasmissione in onda su Rete 4 dal 2018. Il programma, in onda il martedì sera, tratta tematiche attuali di politica, economia e cronaca.

Quella di quest’anno è la quinta edizione del talk e potrebbe diventare l’ultima. Le comunicazioni ufficiali parlano per ora di una chiusura anticipata, con l’ultima puntata che sarà trasmessa il prossimo 15 novembre e non il 13 dicembre come previsto.

In teoria la trasmissione dovrebbe riprendere il 14 febbraio del 2023, ma come si legge su Calcio e Finanza, è probabile che la decisione possa poi diventare quella di uno stop definitivo.