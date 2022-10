Mario Giordano e i 25 minuti di “Fuori dal Coro” che smontano tutte le bugie su Covid e Vaccini

MeteoWeb

25 minuti. Sono bastati 25 minuti al giornalista e conduttore televisivo di Mediaset Mario Giordano per smontare tutte le bufale e sui vaccini e sul Covid. Nella trasmissione “Fuori dal Coro” andata in onda ieri sera su Rete 4 con importanti contributi di medici autorevolissimi come Claudio Giorlandino e Mariano Bizzarri, il noto giornalista ha denunciato tutte le bugie anti scientifiche di due anni di pandemia, dalla vaccinazione “per salvare gli altri” data dal falso presupposto che il vaccino bloccasse il contagio, al terrorismo sui dati Covid che continuano ad essere enfatizzati da un bollettino quotidiano assolutamente inutile.

Ecco, nel video, i 25 minuti che con interventi scientifici e documenti storici hanno smontato due anni di terrorismo e anti scienza: