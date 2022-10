Clima: la propaganda dell’Apocalisse degli orsi polari si scioglie sotto l’analisi

MeteoWeb

Un documentario della BBC pubblicato di recente, Frozen Planet II, rinnova le affermazioni secondo cui gli orsi polari sono destinati alla rovina a causa dello scioglimento del ghiaccio marino artico e chiede “un’azione immediata“. Vijay Jayaraj, ricercatore associato presso la CO₂ Coalition, un’organizzazione senza scopo di lucro statunitense, che intende educare i responsabili politici e il pubblico sull’importante contributo dell’anidride carbonica alle nostre vite e all’economia, smonta questa retorica, fornendo dati reali.

“Le lande selvagge ghiacciate stanno scomparendo a un ritmo più veloce che mai, con l’Artico che si prevede vedrà estati senza ghiaccio entro il 2035. Ogni primo piano di questi incredibili animali ricorda ciò che il mondo perderà senza agire immediatamente“, riporta il Guardian introducendo la serie di documentari.

“L’affermazione carica di ansia di imminenti estati artiche senza ghiacci ricorda gli avvertimenti simili negli anni 2000 sul ghiaccio artico che sarebbe scomparso negli anni 2010. Tuttavia, il ghiaccio è ancora lì negli anni ’20”, sottolinea Jayaraj. “La maggior parte delle previsioni sulle estati artiche senza ghiacci si basa sul presupposto che le emissioni di CO₂ provocate dall’uomo causeranno aumenti significativi delle temperature globali e un catastrofico scioglimento nell’Artico. Quest’anno, i livelli di ghiaccio estivo artico sono stati superiori alla media decennale, smentendo così l’ipotesi di una relazione lineare tra i livelli di ghiaccio e i livelli di concentrazione di CO₂ atmosferica”, aggiunge.

“Anche se il ghiaccio marino estivo dell’Artico dovesse diminuire, le popolazioni di orsi polari potrebbero non essere colpite nel modo in cui viene immaginato”, afferma Jayaraj. Riguardo la notevole resilienza degli orsi polari vicino all’arcipelago delle Svalbard in Groenlandia, la Dottoressa Susan Crockford, una zoologa con più di 40 anni di esperienza, afferma: “se la professata correlazione tra ghiaccio marino estivo e salute e sopravvivenza dell’orso polare dichiarata dagli specialisti di orsi polari fosse corretta, non dovrebbero esserci più orsi alle Svalbard. In particolare, questa porzione della sottopopolazione del Mare di Barents ha vissuto più di un decennio di ghiaccio marino estremamente basso in estate. Tuttavia, nonostante questo drammatico calo del ghiaccio marino estivo, gli orsi polari alle Svalbard stanno inaspettatamente prosperando”.

Crockford afferma: “la tendenza del ghiaccio marino estivo è stata praticamente piatta dal 2007, con il ghiaccio che copre circa il 42% in meno di area rispetto al 1979, eppure gli orsi polari in molte regioni stanno andando meglio ora rispetto al 2005, soprattutto nello Stretto di Davis, nei mari di Barents e Chukchi e nell’arcipelago artico canadese”.

Nel suo rapporto sullo stato dell’orso polare 2017, un’analisi completa delle popolazioni di orsi e dei cambiamenti nel loro habitat, ha scritto: “il numero globale di orsi polari è rimasto stabile o leggermente aumentato dal 2005, nonostante il fatto che il ghiaccio marino estivo dal 2007 abbia raggiunto livelli non previsti fino alla metà del secolo: il previsto calo del 67% del numero di orsi polari non si è verificato”. Il rapporto conclude che i numeri degli orsi polari continueranno a essere stabili o addirittura ad aumentare nonostante la volatilità dei livelli estivi di ghiaccio marino.

“In Canada, gli Inuit che condividono l’habitat con gli orsi hanno chiesto al governo di aumentare le quote di caccia per gestire l’aumento delle popolazioni di orsi. Nel settembre 2022, il governo del Canada ha pubblicato il riassunto di un rapporto scientifico che conferma che “gli orsi polari che gli Inuit vedono intorno a Pangnirtung e Kimmirut sono generalmente sani e la popolazione locale è cresciuta negli ultimi decenni”, riporta Jayaraj.

“È straordinariamente facile per i produttori di documentari fare affermazioni false senza fornire dati reali”, ingannando molti telespettatori, conclude Jayaraj, evidenziando come quest’ultimo documentario “si aggiunge alla propaganda dell’Apocalisse” sui cambiamenti climatici.