Stasera in cielo la Luna brilla accanto al Pianeta Rosso

Nuova congiunzione nel cielo di ottobre: dopo avere oltrepassato le Pleiadi e la stella Aldebaran, la Luna completa stasera il percorso nella costellazione del Toro e potremo dunque ammirarla accanto a Marte. Per vedere l’incontro tra il nostro satellite e il Pianeta Rosso sarà sufficiente rivolgere lo sguardo in direzione Est-Nord/Est.

Quali pianeti sono visibili a ottobre

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare a ottobre, Mercurio si può scorgere sull’orizzonte orientale prima dell’alba. Venere sarà molto basso prima del sorgere del Sole, e sarà sempre più difficile individuarlo, finche non diverrà inosservabile. Marte anticipa sempre più la sua apparizione sull’orizzonte orientale, ben visibile nella costellazione del Toro. Giove culmina a Sud e poi scende verso Sud/Ovest nella seconda parte della notte, così come Saturno. Urano è osservabile (per mezzo di telescopio) per quasi tutta notte, inizialmente ad Est, e successivamente culminerà a Sud. Nettuno rimane ancora osservabile per quasi tutta la notte (con l’ausilio di un telescopio). Dopo il tramonto del Sole si può scorgere in direzione Sud/Est.

Le costellazioni visibili a ottobre

In riferimento alle costellazioni, a Ottobre c’è ancora la possibilità di ammirare il “Triangolo Estivo” (Altair nell’Aquila, Vega nella Lira e Deneb nel Cigno. A oriente iniziano a fare la loro comparsa le protagoniste dei prossimi mesi, Toro e Gemelli. A occidente si può scorgere il Sagittario, mentre a sudovest troviamo Acquario e Capricorno. A Nord, tra Pegaso e la Stella Polare, brilla Cassiopea.