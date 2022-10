Clima, settembre è stato molto freddo in Europa ma super caldo in Groenlandia | DETTAGLI

MeteoWeb

Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro Europeo per le previsioni metereologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell’UE, pubblica regolarmente bollettini climatici mensili che segnalano i cambiamenti osservati nella temperatura superficiale dell’aria globale, nelle variabili idrogeologiche e nella copertura del ghiaccio marino. I risultati riportati sono basati su analisi generate da computer utilizzando miliardi di misurazioni da satelliti, navi, aerei e stazioni meteorologiche nel mondo. Ecco il bollettino sulle temperature dell’aria superficiale e sull’estensione del ghiaccio marino artico e antartico per settembre 2022.

Temperature

La temperatura media europea per settembre 2022 è stata di quasi 0,4°C inferiore al periodo 1991-2020, con una fascia di temperature al di sotto della media dall’Europa centrale alla Russia. La Groenlandia ha avuto temperature eccezionali che hanno raggiunto più di 8°C al di sopra della media mensile in alcuni luoghi, le temperature più calde mai registrate per settembre.

Settembre 2022

A settembre 2022, la temperatura media europea è stata inferiore alla media 1991-2020. Ciò è in gran parte dovuto a una regione con temperature al di sotto della media che si estendeva dall’Europa centrale alla Finlandia e alla Russia. Al contrario, le temperature sono state generalmente sopra la media nell’Europa occidentale, con la regione del Mediterraneo che continua a riflettere l’ondata di caldo marino che si è verificata durante l’estate. Le temperature più al di sopra della media nel più ampio dominio europeo – e a livello globale – sono state rilevate in Groenlandia (focus più avanti).

La parte occidentale del Nord America ha registrato temperature superiori alla media. Record giornalieri di settembre sono stati battuti in Canada e negli Stati Uniti, con una temperatura record di +41,7°C osservata a Salt Lake City, nello Utah. Dall’Africa settentrionale attraverso l’Eurasia e in Cina, ci sono state condizioni più calde della media. Ad Hong Kong è stata osservata la temperatura massima più alta registrata a settembre, con +35,9°C. Condizioni calde sono state osservate anche nel nord del Sud America, nell’Africa meridionale e nell’Australia settentrionale. L’Antartide ha visto regioni con temperature superiori e inferiori alla media sopra e intorno al continente, come spesso accade.

Temperature al di sotto della media si estendevano dall’Europa orientale attraverso la Siberia fino al Mare di Okhotsk. Un’area del centro Sud America, tra cui il Brasile meridionale, il Paraguay, l’Uruguay e l’Argentina settentrionale, ha avuto temperature al di sotto della media. Anche la maggior parte dell’Australia ha sperimentato condizioni più fredde della media.

Le temperature dell’aria vicino alla superficie erano miste sui principali bacini oceanici. Temperature superiori alla media si sono verificate sull’Oceano Atlantico settentrionale a est del Canada, nel Mediterraneo occidentale, nel Pacifico nordoccidentale, in una regione del Pacifico meridionale che si estende dall’Australia settentrionale al Sud America meridionale e sui mari intorno a parti dell’Antartide. Le temperature dell’aria marina erano inferiori alla media su una vasta area che copre il Pacifico orientale tropicale e subtropicale meridionale, indicativo delle condizioni persistenti di La Niña, nonché in una regione al largo della costa dell’Antartide occidentale. Condizioni miste sono state trovate nell’Atlantico meridionale e nell’Oceano Indiano.

A livello globale, settembre 2022 è stato:

di 0,35°C più caldo rispetto alla media 1991-2020 per settembre, eguagliando il 4° settembre più caldo (entro 0,01°C) con il settembre 2016

di circa 0,08°C più fresco rispetto a settembre 2020, il settembre più caldo.

La temperatura media europea per settembre 2022 è stata di 0,37°C inferiore alla media 1991-2020, la più fresca dal 2013, quando l’anomalia era di 0,40°C inferiore al periodo di riferimento 1991-2020.

Caldo da record in Groenlandia

Le temperature dell’aria superficiale al centro della Groenlandia nel settembre 2022 sono state in media di oltre 8°C superiori alla media di settembre 1991-2020. Quasi tutta la Groenlandia ha registrato temperature medie superiori a quelle di settembre nel record di temperatura ERA5 dal 1979 in poi. Ciò è associato ai venti prevalenti in Groenlandia da sud e sud-ovest che hanno attraversato regioni che per la maggior parte erano molto più calde della media.

Sebbene le temperature ERA5 siano più incerte sull’altopiano della Groenlandia che su parti del mondo meglio osservate, le incertezze sono piccole rispetto alla misura in cui le temperature medie climatiche sono state superate nel settembre 2022. Ulteriori prove di condizioni estreme provengono dal National Snow and Ice Data Center (NSIDC), che segnala una temperatura nel pomeriggio del 3 settembre dalla Summit Station superiore a 0°C, la prima volta che è stata osservata nel mese di settembre da quando sono iniziate le misurazioni nel 1989. Temperature relativamente elevate continue più avanti nel mese sono evidenti dalle stime di quantità insolite di scioglimento dei ghiacci durante tutto settembre mostrate sia dall’NSDC che dal portale polare danese.

Gli ultimi 12 mesi da ottobre 2021 a settembre 2022

Le temperature medie degli ultimi dodici mesi sono state:

al di sopra della media 1991-2020 sulla maggior parte delle aree terrestri e sulla maggior parte della superficie oceanica, escluso il Pacifico orientale

al di sopra della media in parti di una regione che si estende dall’Arabia settentrionale alla Siberia settentrionale e negli Stati Uniti centrali, Canada nord-orientale, Africa centrale e orientale e gran parte dell’Antartide

ben al di sopra della media sui mari intorno all’Antartide, gran parte del Pacifico settentrionale e parte del Pacifico meridionale

sopra la media in quasi tutta Europa

al di sotto della media su alcune aree terrestri, comprese parti del Canada e dell’Alaska, il Sud America nordorientale, l’Africa meridionale, l’Australia meridionale e parti dell’Antartide

al di sotto della media nel Pacifico equatoriale orientale, dove l’evento La Niña che ha raggiunto il picco alla fine del 2020 si è reintensificato più tardi nel 2021 ed è continuato nel 2022

al di sotto della media sul mare di Chukchi, parti del Pacifico settentrionale orientale e gran parte del Pacifico meridionale.

A livello globale, gli ultimi dodici mesi sono stati di 0,32°C più caldi della media 1991-2020. Questa anomalia media di dodici mesi è ben al di sotto della media di 0,46°C per i periodi di dodici mesi terminati a settembre 2016 e maggio e giugno 2020, i tre periodi più caldi in questo record di dati. L’anno più caldo è il 2016, con una temperatura di 0,44°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è stato alla pari del 2016, essendo più fresco di meno di 0,01°C. Il terzo e il quarto anno più caldi sono il 2019 e il 2017, con temperature rispettivamente di 0,40°C e 0,34°C sopra la media. Il 2021 è stato il quinto più caldo mai registrato, ma solo leggermente più caldo degli anni 2015 e 2018.

In Europa, la media di quest’ultimo periodo di dodici mesi è di 0,56°C al di sopra della media 1991-2020. Il 2020 è l’anno più caldo mai registrato in Europa con un netto margine, con una temperatura di 1,2°C al di sopra della media 1991-2020.

Freja Vamborg, Senior Scientist del Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service), ha commentato: “dopo un’estate estrema con temperature da record, siccità e incendi in gran parte dei territori europei, il mese di settembre è stato caratterizzato da temperature inferiori alla media in Europa. A livello globale, secondo i dati rilevati da Copernicus, è stato comunque uno dei mesi di settembre più caldi. La Groenlandia è stata insolitamente calda: la maggior parte del territorio ha sperimentato il settembre più caldo mai registrato dal 1979″.

Copertura del ghiaccio marino per settembre 2022

L’estensione media mensile del ghiaccio marino artico nel settembre 2022 ha raggiunto 5,4 milioni di chilometri quadrati, 0,7 milioni di chilometri quadrati (11%) al di sotto della media 1991-2020 di settembre. Questo è il mese durante il quale viene generalmente raggiunta l’estensione minima annuale del ghiaccio marino nell’Artico. Questo valore è l’11° più basso per settembre nel record satellitare, che inizia nel 1979, ed è vicino alle classifiche degli ultimi tre mesi.

Il minimo giornaliero annuale dell’estensione del ghiaccio marino artico è stato raggiunto intorno a metà settembre. I minimi sia giornalieri che mensili di quest’anno per l’Artico sono lontani dal più basso e dal secondo più basso mai registrati, che si sono verificati rispettivamente nel 2012 e nel 2020.

A differenza dei mesi precedenti, la mappa delle anomalie di concentrazione del ghiaccio marino per settembre 2022 mostra anomalie prevalentemente negative nei vari settori dell’Oceano Artico. Solo poche regioni continuano a mostrare evidenti anomalie positive: le più degne di nota sono due aree lungo la costa siberiana centrale e orientale, una a est di Severnaya Zemlya e una nel Mar Siberiano centrale.

Antartide

Nel settembre 2022, l’estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto in media 18,5 milioni di chilometri quadrati, 0,6 milioni di chilometri quadrati (3%) al di sotto della media 1991-2020 di settembre. Sebbene segua una serie di estensioni minime record o quasi da record dall’inizio del 2022, il valore di settembre si colloca al di fuori dei cinque più bassi ed è simile alle estensioni di settembre osservate in diverse altre occasioni dall’inizio della registrazione satellitare nel 1979. L’estensione di settembre più bassa è stata osservata nel 1986, con un valore del 5% inferiore alla media.

L’andamento generale delle anomalie della concentrazione di ghiaccio marino antartico per settembre 2022 mostra una chiara somiglianza con gli schemi osservati ad agosto. Concentrazioni al di sotto della media hanno continuato a prevalere su un ampio settore dell’Oceano Antartico che si estende dal Mare di Bellingshausen, a ovest della Penisola Antartica, dove si sono verificate le maggiori anomalie negative, verso est fino al settore del Pacifico occidentale. Come nel mese precedente, le maggiori anomalie positive si sono verificate in un ampio settore dei mari di Ross e Amundsen settentrionali. Rispetto ad agosto, lungo la costa dell’Antartide orientale, un tratto più lungo ha riscontrato anomalie positive del ghiaccio marino.

Il contrasto nelle anomalie della concentrazione di ghiaccio marino tra il Mare di Bellingshausen e il Mare di Ross/Amundsen si riflette bene nelle anomalie della temperatura dell’aria superficiale, con condizioni molto più calde della media sul primo e condizioni molto più fredde della media sul secondo, mentre la corrispondenza tra le anomalie è meno chiara lungo la costa antartica orientale.