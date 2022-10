Covid, Anelli: “giusto mandare un messaggio di ritorno alla normalità”

MeteoWeb

In merito al ritorno in servizio dei medici No Vax e la cancellazione dell’obbligo di mascherina negli ospedali, il presidente dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, ha affermato: “Era giusto mandare un messaggio di ritorno alla normalità” ma “questo non significa che ognuno potrà fare come gli pare, perché presidi di tutela della salute pubblica, come le mascherine o l’obbligo di vaccinazione, possono essere adottati dai dg delle Asl e dai medici del lavoro competenti caso per caso, così come previsto dalla legge 81 del 2008,” ha dichiarato in un’intervista a La Stampa.

Per quanto riguarda il reintegro dei medici No Vax “in realtà si tratta di un anticipo di qualche settimana, perché tanto passerà dall’operatività dell’atto amministrativo che cancella l’obbligo e la sua scadenza naturale del 31 dicembre“. Nelle strutture sanitarie si toglie l’obbligo della mascherina, “ma sarà sempre fortemente raccomandata. Immagino che i medici sappiano benissimo come comportarsi di fronte a un paziente fragile“.

Rispetto al bollettino quotidiano dei contagi, Anelli ha concluso: “Credo che sia sufficiente un riepilogo settimanale dei casi. In caso ci trovassimo malauguratamente di fronte a un’impennata di ricoveri e contagi, sarebbe invece importante diffondere quotidianamente i numeri alla popolazione, per far percepire la difficoltà del momento e sollecitare maggiore prudenza a tutti“.

“Mi sembra cosa buona e giusta che siano i medici a decidere cosa fare negli ospedali con le mascherine. La scienza non è religione, ma non tenere conto della scienza è idiozia pura“: lo ha scritto su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, riferendosi alle affermazioni di Anelli.