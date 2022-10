Covid, gli esperti esultano per la fine del bollettino quotidiano: “finalmente, superare il panico pandemico”

MeteoWeb

Oggi, il Ministero della Salute ha pubblicato l’ultimo bollettino Covid quotidiano, che ora diventerà settimanale, dopo le indicazioni del Ministro Orazio Schillaci. La notizia è stata ben accolta da quegli esperti che da tempo insistevano sull’eliminazione del bollettino quotidiano, considerato che la situazione epidemiologica non è più così grave da giustificare la comunicazione di contagi, ricoveri e decessi ogni giorno, che invece contribuiva a creare panico e allarmismo.

“Lo attendevo finalmente”, commenta a caldo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia del Sacco di Milano. Da tempo auspicava provvedimenti di tale natura per arginare gli effetti psicologici, sociali ed economici di un “panico pandemico” ormai “da superare”. “Fino ad oggi – sottolinea l’esperta all’Adnkronos – abbiamo visto la pandemia come una disgrazia ineluttabile e incombente”. E questa visione ha prodotto “certamente un problema molto serio, gravando moltissimo sulla psiche, sull’economia, sulla socialità della gente. Si è creato un panico che non si è voluto neanche allentare quando la pandemia ci ha dato tregua”.

Anche Massimo Andreoni è d’accordo con questa svolta. “Trovo giusto il passaggio a un bollettino Covid settimanale”, sottolinea all’Adnkronos Salute il primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “E’ il tempo di ragionare sui trend e non sui dati giornalieri che spesso creano confusione soprattutto dopo il weekend”, ha detto. Quanto al reintegro dei medici aggiunge: “è un messaggio di riappacificazione, una scelta corretta da parte del Ministro della Salute”.