Covid: indagine della Procura Europea sull’acquisizione di vaccini nell’UE

“La Procura Europea (EPPO) conferma di avere un’indagine in corso sull’acquisizione di vaccini anti-Covid nell’Unione Europea”. Lo riporta una breve nota sul sito della Procura Europea. “Questa eccezionale conferma arriva dopo l’altissimo interesse pubblico. Nessun ulteriore dettaglio sarà reso pubblico in questa fase”, aggiunge la nota.

Nei giorni scorsi, avevano suscitato grandi reazioni le parole di Janine Small, dirigente Pfizer per i mercati emergenti, che in un’audizione davanti alla Commissione Europea, ha affermato che la casa farmaceutica non ha mai testato il vaccino sulla riduzione del rischio della trasmissione del Covid prima che entrasse in mercato.

L’audizione di Small, che si è presentata al posto di Albert Bourla, Ceo di Pfizer, rientra nella vicenda che vede protagonisti lo stesso Bourla, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, e i loro scambi di sms sull’acquisto delle dosi di vaccino per l’Europa.